Максакова (Шмелёва) Анастасия Ивановна
Место рожденияШиряево, 445364, Россия
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Ширяево, 445364, Россия
Бракосочетание
28.01.1909
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1911
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
17.11.1916
Сын: Максаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Максаков Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно