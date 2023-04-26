Максакова (Шмелёва) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Шмелёва) Анастасия Ивановна

Место рождения

Ширяево, 445364, Россия

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширяево, 445364, Россия
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Максаков Иван Михайлович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1911

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1916

Сын: Максаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Максаков Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно