село Ширяево, село Ширяево, Жигулевск, Самарская область (на 2019) — Familio

Ширяево

Жигулевск, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1452Ширяев-Буерак (Богоявленское), сц. вл.при р. Волге.14713765234259Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Рожественская волость
947. Ширяев Буерак, сельцо бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 88, жителей 574, часовня, лавка
Самарская губерния, Самарский уезд, Старо-Буянская волость
115. Царевщина (слб. Царево-Курганская), село бывшее владельческое, при речке Ку-румоче, дворов 210, жителей 998, церковь православная, школа, лавка, 3 постоялых двора

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Рождественская волость
373Ширяев Буерак (Богоявленское), село, при р. Волге; н. р.245126168877699

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, город областного значения Жигулёвск
57588Ширяевосело53°25'с.ш.50°01'в.д.N-39-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Жигулевск
36704000121с Ширяевосело
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