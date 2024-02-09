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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1452Ширяев-Буерак (Богоявленское), сц. вл.при р. Волге.14713765234259Часовня православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
947. Ширяев Буерак, сельцо бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 88, жителей 574, часовня, лавка
115. Царевщина (слб. Царево-Курганская), село бывшее владельческое, при речке Ку-румоче, дворов 210, жителей 998, церковь православная, школа, лавка, 3 постоялых двора
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
373Ширяев Буерак (Богоявленское), село, при р. Волге; н. р.245126168877699
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57588Ширяевосело53°25'с.ш.50°01'в.д.N-39-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36704000121с Ширяевосело