Барченков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барченков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1933

Дочь: Колесникова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Барченкова Вера

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барченков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Барченкова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барченкова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барченкова Вера