Барченкова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барченкова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1933

Дочь: Колесникова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Барченков Иван

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барченков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Барченков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барченков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барченков Иван

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