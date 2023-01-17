Барченкова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1933
Дочь: Колесникова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Барченков Иван
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барченков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Барченков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барченков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барченков Иван