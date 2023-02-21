Барченков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барченков Иван
Мать: Барченкова Вера
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барченкова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барченкова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барченкова Нина
Смерть
Неизвестно