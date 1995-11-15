Колесникова (Барченкова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Барченкова) Евгения Ивановна

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Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.02.1933

Дата смерти

15.11.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1919 г.р.
1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1933

Отец: Барченков Иван

Мать: Барченкова Вера

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Аркадий Яковлевич

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырев Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырев Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырев Яков Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырев Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Аркадий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Аркадий Яковлевич

Смерть
15.11.1995
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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