Колесникова (Барченкова) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.02.1933
Дата смерти15.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1933
Отец: Барченков Иван
Мать: Барченкова Вера
Рождение ребёнка
24.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Аркадий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Аркадий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1995
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область