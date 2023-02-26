Стефанида Павлова
Место рожденияд.Пустошь Петрова
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Мотузов Павел Гаврилов
Мать: ?
д.Пустошь Петрова
Бракосочетание
19.07.1808
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евдокия Артемова
Отец ребёнка: Сырицын Артем Тихонов
Рождение ребёнка
29.01.1821
Дочь: Анна Артемова
Отец ребёнка: Сырицын Артем Тихонов
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1826