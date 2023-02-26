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Стефанида Павлова

Место рождения

д.Пустошь Петрова

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Мотузов Павел Гаврилов

Мать: ?

д.Пустошь Петрова
Бракосочетание
19.07.1808

Муж: Сырицын Артем Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евдокия Артемова

Отец ребёнка: Сырицын Артем Тихонов

Рождение ребёнка
29.01.1821

Дочь: Анна Артемова

Отец ребёнка: Сырицын Артем Тихонов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1826