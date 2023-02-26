Мотузов Павел Гаврилов
Место рожденияд.Хотеево
Дата рождения1756
Дата смерти1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Стефанида Павлова
Мать ребёнка: ?
д.Пустошь Петрова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мотузов Денис Павлов
Мать ребёнка: ?
д.Хотеево
Место жительства
С 1804
Смерть
1819
д.Петрова Старина