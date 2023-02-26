Мотузов Павел Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотузов Павел Гаврилов

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Место рождения

д.Хотеево

Дата рождения

1756

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Стефанида Павлова

Мать ребёнка: ?

д.Пустошь Петрова
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мотузов Денис Павлов

Мать ребёнка: ?

д.Хотеево
Место жительства
С 1804
Смерть
1819
д.Петрова Старина
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