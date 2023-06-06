Буравлев Петр Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Буравлев Софрон Аникеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 15.10.1811
Мать ребёнка: Буравлева Феодосия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 11.06.1815
Мать ребёнка: Буравлева Феодосия Трофимовна
Рождение ребёнка
08.07.1822
Мать ребёнка: Буравлева Марфа Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Буравлев Григорий Петрович
Мать ребёнка: Буравлева Марфа Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Буравлева Марфа Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Буравлев Александр Петрович
Мать ребёнка: Буравлева Марфа Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно