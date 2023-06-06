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Буравлев Петр Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Буравлев Софрон Аникеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.10.1811

Сын: Буравлев Иван Петрович

Мать ребёнка: Буравлева Феодосия Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 11.06.1815

Сын: Буравлев Федот Петрович

Мать ребёнка: Буравлева Феодосия Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1822

Сын: Буравлев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Буравлева Марфа Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Буравлев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Буравлева Марфа Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Буравлев Захар Петрович

Мать ребёнка: Буравлева Марфа Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Буравлев Александр Петрович

Мать ребёнка: Буравлева Марфа Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буравлева Феодосия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буравлева Марфа Трифоновна

Смерть
Неизвестно