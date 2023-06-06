Буравлева Феодосия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буравлева Феодосия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.10.1811

Сын: Буравлев Иван Петрович

Отец ребёнка: Буравлев Петр Софронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 11.06.1815

Сын: Буравлев Федот Петрович

Отец ребёнка: Буравлев Петр Софронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буравлев Петр Софронович

Смерть
Неизвестно