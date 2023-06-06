Буравлева Марфа Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1820
Сын: Буравлев Герасим Григорьевич
Отец ребёнка: Кондрашев Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
08.07.1822
Отец ребёнка: Буравлев Петр Софронович
Рождение ребёнка
1822 или 1829
Отец ребёнка: Буравлев Петр Софронович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Буравлев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Буравлев Петр Софронович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Буравлев Александр Петрович
Отец ребёнка: Буравлев Петр Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно