Буравлева Марфа Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуравлева Марфа Трифоновна

Буравлева Марфа Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1820

Сын: Буравлев Герасим Григорьевич

Отец ребёнка: Кондрашев Григорий Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1822

Сын: Буравлев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Буравлев Петр Софронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822 или 1829

Сын: Буравлев Захар Петрович

Отец ребёнка: Буравлев Петр Софронович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Буравлев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Буравлев Петр Софронович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Буравлев Александр Петрович

Отец ребёнка: Буравлев Петр Софронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буравлев Петр Софронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашев Григорий Илларионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close