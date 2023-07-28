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Сорокин Василий Егорович

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Иванов-Сорокин Егор Иванович

Мать: Мухина (иванова-Сорокина) Ирина Андреевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Сорокина Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Фроловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Сорокина Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Фроловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Рубцова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Фроловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сорокин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Фроловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анисья Фроловна

Смерть
Неизвестно