Сорокин Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Сорокина Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Фроловна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Сорокина Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Фроловна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Рубцова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Фроловна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Анисья Фроловна
Смерть
Неизвестно