Сорокин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Сорокин Василий Егорович
Мать: Сорокина Анисья Фроловна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Сорокина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Сорокина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Сорокина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Сорокина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Сорокина Ксения Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно