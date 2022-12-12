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Сорокин Иван Васильевич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Сорокин Василий Егорович

Мать: Сорокина Анисья Фроловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Сорокин Иван Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Ксения Федоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сорокин Никита Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Ксения Федоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сорокин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Ксения Федоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Сорокин Яков Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Ксения Федоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сорокин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Ксения Федоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Ксения Федоровна

Смерть
Неизвестно
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