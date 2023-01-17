Сорокина Анисья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Анисья Фроловна

Сорокина Анисья Фроловна

avatar

Место рождения

Петровское, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Сорокина Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Егорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Сорокина Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Егорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Рубцова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Егорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сорокин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Егорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close