Мухина (Иванова-Сорокина) (Веретенникова) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Толкачева Василиса Егоровна
Отец ребёнка: Иванов-Сорокин Егор Иванович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Иванов-Сорокин Егор Иванович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Подпругина Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Иванов-Сорокин Егор Иванович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Веретенникова-Кондрашева Фекла Егоровна
Отец ребёнка: Иванов-Сорокин Егор Иванович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Иванов-Сорокин Егор Иванович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Мухин Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно