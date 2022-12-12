Мухина (Иванова-Сорокина) (Веретенникова) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Иванова-Сорокина) (Веретенникова) Ирина Андреевна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Веретенников (воробьев) Андрей Тихонович

Мать: Веретенникова Акилина Кузьминична

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Толкачева Василиса Егоровна

Отец ребёнка: Иванов-Сорокин Егор Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Сорокин Василий Егорович

Отец ребёнка: Иванов-Сорокин Егор Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Подпругина Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Иванов-Сорокин Егор Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Веретенникова-Кондрашева Фекла Егоровна

Отец ребёнка: Иванов-Сорокин Егор Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Сорокин Исидор Егорович

Отец ребёнка: Иванов-Сорокин Егор Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Мухин Ипат Алексеевич

Отец ребёнка: Мухин Алексей Яковлевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Алексей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов-Сорокин Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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