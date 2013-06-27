Саламатина (Евдокимова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1928
Дата смерти27.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928
Рождение ребёнка
22.04.1950
Сын: Саламатин Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Саламатин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Саламатин Алексей Александрович
Смерть
27.06.2013