Саламатина (Евдокимова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатина (Евдокимова) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1928

Дата смерти

27.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928

Отец: Евдокимов Дмитрий Прохорович

Мать: Евдокимова Анна Никитовна

Рождение ребёнка
22.04.1950

Сын: Саламатин Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Саламатин Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Саламатин Алексей Александрович

Смерть
27.06.2013