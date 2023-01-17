Евдокимов Дмитрий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Дмитрий Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

08.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Евдокимов Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Баженова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Никитовна

Русская Бокла, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.01.1928

Дочь: Саламатина Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Никитовна

Рождение ребёнка
19.09.1930

Дочь: Макаревич Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипович Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Анна Никитовна

Смерть
08.03.1951
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