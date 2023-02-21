Евдокимова (Дубасова) Анна Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти14.04.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Дубасов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Баженова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Прохорович
Русская Бокла, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.01.1928
Дочь: Саламатина Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
19.09.1930
Дочь: Макаревич Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипович Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1954