Евдокимова (Дубасова) Анна Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Дубасова) Анна Никитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

14.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Дубасов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Баженова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Прохорович

Русская Бокла, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.01.1928

Дочь: Саламатина Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
19.09.1930

Дочь: Макаревич Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипович Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Дмитрий Прохорович

Смерть
14.04.1954
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