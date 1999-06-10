Саламатин Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1925
Дата смерти10.06.1999
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925
Отец: Саламатин Александр
Рождение ребёнка
22.04.1950
Сын: Саламатин Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Саламатина Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Саламатина Татьяна Дмитриевна
Смерть
10.06.1999