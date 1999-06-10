Саламатин Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатин Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1925

Дата смерти

10.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925

Отец: Саламатин Александр

Мать: Саламатина Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
22.04.1950

Сын: Саламатин Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Саламатина Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламатина Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Саламатина Татьяна Дмитриевна

Смерть
10.06.1999
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