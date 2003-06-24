Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1925

Дата смерти

24.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1925

Отец: Сумароков Александр

Мать: Сумарокова Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмаловский Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Асмаловский Михаил Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асмаловский Михаил Романович

Рождение ребёнка
15.07.1946

Сын: Асмаловский Владислав Михайлович

Отец ребёнка: Асмаловский Михаил Романович

Рождение ребёнка
03.01.1952

Сын: Асмаловский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Асмаловский Михаил Романович

Рождение ребёнка
31.03.1955

Сын: Асмаловский Роман Михайлович

Отец ребёнка: Асмаловский Михаил Романович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
24.06.2003

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