Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1925
Дата смерти24.06.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1925
Отец: Сумароков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Асмаловский Михаил Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1946
Сын: Асмаловский Владислав Михайлович
Отец ребёнка: Асмаловский Михаил Романович
Рождение ребёнка
03.01.1952
Сын: Асмаловский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Асмаловский Михаил Романович
Рождение ребёнка
31.03.1955
Сын: Асмаловский Роман Михайлович
Отец ребёнка: Асмаловский Михаил Романович
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
24.06.2003