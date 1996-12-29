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Асмаловский Михаил Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1926

Дата смерти

29.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1926

Отец: Асмаловский Роман Кузьмич

Мать: Асмаловская Лидия Ивановна

Д. Кучуковщина Кинчинсеивский район . Ленинградская область. Место регистрации Татарцинский сельсовет.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмаловский Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
15.07.1946

Сын: Асмаловский Владислав Михайлович

Мать ребёнка: Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
03.01.1952

Сын: Асмаловский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
31.03.1955

Сын: Асмаловский Роман Михайлович

Мать ребёнка: Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
29.12.1996
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

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