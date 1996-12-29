Асмаловский Михаил Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1926
Дата смерти29.12.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1926
Д. Кучуковщина Кинчинсеивский район . Ленинградская область. Место регистрации Татарцинский сельсовет.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1946
Сын: Асмаловский Владислав Михайлович
Мать ребёнка: Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
03.01.1952
Сын: Асмаловский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
31.03.1955
Сын: Асмаловский Роман Михайлович
Мать ребёнка: Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна
Смерть
29.12.1996