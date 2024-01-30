Сумароков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумароков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумароков Степан Александрович

Мать ребёнка: Сумарокова Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
30.04.1925

Дочь: Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Сумарокова Наталья Филипповна

Смерть
Неизвестно

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