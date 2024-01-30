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Сумарокова Наталья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

23.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумароков Степан Александрович

Отец ребёнка: Сумароков Александр

Рождение ребёнка
30.04.1925

Дочь: Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Сумароков Александр

Смерть
23.06.1978

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