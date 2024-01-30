Сумарокова Наталья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти23.06.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сумароков Степан Александрович
Отец ребёнка: Сумароков Александр
Рождение ребёнка
30.04.1925
Дочь: Асмаловская (Сумарокова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Сумароков Александр
Смерть
23.06.1978