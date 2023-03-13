Новиковъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Новиковъ Зиновій
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1848
Жена: Новикова Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
04.12.1848
Сын: Новиковъ Николай
Мать ребёнка: Новикова Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
11.10.1850
Дочь: Новикова Прасковья
Мать ребёнка: Новикова Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
01.05.1853
Сын: Новиковъ Тимофей
Мать ребёнка: Новикова Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
21.01.1855
Сын: Новиковъ Климентъ
Мать ребёнка: Новикова Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
05.09.1856
Сын: Новиковъ Якимъ
Мать ребёнка: Новикова Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
18.03.1859
Сын: Новиковъ Василий
Мать ребёнка: Новикова Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
03.03.1861
Дочь: Новикова Евдокия
Мать ребёнка: Новикова Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
06.02.1864
Дочь: Новикова Маремьяна
Мать ребёнка: Новикова Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
04.02.1866
Сын: Новиковъ Федоръ
Мать ребёнка: Новикова Ксенія
Рождение ребёнка
10.11.1867
Дочь: Григорьева Екатерина
Мать ребёнка: Новикова Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
1870
Сын: Новиковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Новикова Ксенія