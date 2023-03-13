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Новиковъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Новиковъ Зиновій

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1848

Жена: Новикова Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
04.12.1848

Сын: Новиковъ Николай

Мать ребёнка: Новикова Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
11.10.1850

Дочь: Новикова Прасковья

Мать ребёнка: Новикова Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
01.05.1853

Сын: Новиковъ Тимофей

Мать ребёнка: Новикова Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
21.01.1855

Сын: Новиковъ Климентъ

Мать ребёнка: Новикова Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
05.09.1856

Сын: Новиковъ Якимъ

Мать ребёнка: Новикова Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
18.03.1859

Сын: Новиковъ Василий

Мать ребёнка: Новикова Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
03.03.1861

Дочь: Новикова Евдокия

Мать ребёнка: Новикова Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
06.02.1864

Дочь: Новикова Маремьяна

Мать ребёнка: Новикова Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
04.02.1866

Сын: Новиковъ Федоръ

Мать ребёнка: Новикова Ксенія

Рождение ребёнка
10.11.1867

Дочь: Григорьева Екатерина

Мать ребёнка: Новикова Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Новиковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Новикова Ксенія