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Новиковъ Николай

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

04.12.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1848

Отец: Новиковъ Михаилъ

Мать: Новикова Ксенія

Михайловка
Бракосочетание
27.10.1867

Жена: Новикова Анна

Рождение ребёнка
10.09.1868

Сын: Новиковъ Иванъ

Мать ребёнка: Новикова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
20.09.1869

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Новикова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Басалаева Прасковья

Мать ребёнка: Новикова Анна

Рождение ребёнка
04.02.1874

Сын: Новиковъ Федоръ

Мать ребёнка: Новикова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
29.11.1875

Сын: Новиковъ Андрей

Мать ребёнка: Новикова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
09.07.1884

Сын: Новиковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Новикова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиковъ Федоръ

Мать ребёнка: Новикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиковъ Кузьма

Мать ребёнка: Новикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Новикова Анна

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