Новиковъ Николай
Место рожденияМихайловка
Дата рождения04.12.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1848
Отец: Новиковъ Михаилъ
Мать: Новикова Ксенія
Михайловка
Бракосочетание
27.10.1867
Жена: Новикова Анна
Рождение ребёнка
10.09.1868
Сын: Новиковъ Иванъ
Мать ребёнка: Новикова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
20.09.1869
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Новикова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Басалаева Прасковья
Мать ребёнка: Новикова Анна
Рождение ребёнка
04.02.1874
Сын: Новиковъ Федоръ
Мать ребёнка: Новикова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
29.11.1875
Сын: Новиковъ Андрей
Мать ребёнка: Новикова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
09.07.1884
Сын: Новиковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Новикова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиковъ Федоръ
Мать ребёнка: Новикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиковъ Кузьма
Мать ребёнка: Новикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Новикова Анна