Новиковъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Новиковъ Михаилъ
Мать: Новикова Ксенія
Бракосочетание
11.11.1888
Жена: Новикова Ефросинья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1892
Сын: Новиковъ Демидъ
Мать ребёнка: Новикова Ефросинья
Рождение ребёнка
03.03.1895
Сын: Новиковъ Василій
Мать ребёнка: Новикова Ефросинья
деревня Ивановка, 4-й Усергановской волости
Рождение ребёнка
01.04.1905
Сын: Новиковъ Василий
Мать ребёнка: Новикова Ефросинья