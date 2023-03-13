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Новиковъ Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Новиковъ Михаилъ

Мать: Новикова Ксенія

Бракосочетание
11.11.1888

Жена: Новикова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1892

Сын: Новиковъ Демидъ

Мать ребёнка: Новикова Ефросинья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1895

Сын: Новиковъ Василій

Мать ребёнка: Новикова Ефросинья

деревня Ивановка, 4-й Усергановской волости
Рождение ребёнка
01.04.1905

Сын: Новиковъ Василий

Мать ребёнка: Новикова Ефросинья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан