Полонянкин Димитрий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Димитрий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

29.11.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Полонянкин Матвей Иванович

Мать: Полонянкина Марфа Ильина

Рождение ребёнка
1763

Сын: Полонянкин Николай Димитриевич

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия (Авдотья) Киприянова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Полонянкин Николай Димитриевич

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия (Авдотья) Киприянова

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Полонянкин Сила (Силантий) Димитриевич

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия (Авдотья) Киприянова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия (Авдотья) Киприянова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агрипина Димитриевна

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Евдокия (Авдотья) Киприянова

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.11.1815
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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