Полонянкин Димитрий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти29.11.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1763
Сын: Полонянкин Николай Димитриевич
Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия (Авдотья) Киприянова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Полонянкин Николай Димитриевич
Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия (Авдотья) Киприянова
Рождение ребёнка
1785
Рождение ребёнка
1786
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агрипина Димитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.11.1815