Полонянкин Николай Димитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти01.08.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Макшакова Марина ? Николаевна
Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Семенова
Рождение ребёнка
29.05.1811
Дочь: Феодосия Николаевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
30.09.1814
Дочь: Иустиния Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.1816
Сын: Полонянкин Федот Николаевич
Рождение ребёнка
17.04.1817
Сын: Полонянкин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
23.11.1818
Сын: Полонянкин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1824
Сын: Полонянкин Прокопий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.08.1841
Причина смерти: скоропостижно от апоплексического удара