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Полонянкин Николай Димитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

01.08.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Полонянкин Димитрий Матвеевич

Мать: Полонянкина Евдокия (Авдотья) Киприянова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Макшакова Марина ? Николаевна

Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Семенова

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1811

Дочь: Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1814

Дочь: Иустиния Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1816

Сын: Полонянкин Федот Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1817

Сын: Полонянкин Семен Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1818

Сын: Полонянкин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1824

Сын: Полонянкин Прокопий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Степанида Семенова

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.08.1841
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: скоропостижно от апоплексического удара
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