Полонянкина Евдокия (Авдотья) Киприянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Полонянкин Николай Димитриевич
Отец ребёнка: Полонянкин Димитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Полонянкин Николай Димитриевич
Отец ребёнка: Полонянкин Димитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Полонянкин Сила (Силантий) Димитриевич
Отец ребёнка: Полонянкин Димитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич
Отец ребёнка: Полонянкин Димитрий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно