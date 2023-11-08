Полонянкина Евдокия (Авдотья) Киприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолонянкина Евдокия (Авдотья) Киприянова

Полонянкина Евдокия (Авдотья) Киприянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Полонянкин Николай Димитриевич

Отец ребёнка: Полонянкин Димитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Полонянкин Николай Димитриевич

Отец ребёнка: Полонянкин Димитрий Матвеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Полонянкин Сила (Силантий) Димитриевич

Отец ребёнка: Полонянкин Димитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич

Отец ребёнка: Полонянкин Димитрий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Димитрий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close