Бабина Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Бабинъ Якимъ
Отец ребёнка: Бабинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ракитина Татьяна
Отец ребёнка: Бабинъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабинъ Афонасий
Смерть
1788
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан