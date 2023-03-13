Бабина Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Прасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Бабинъ Якимъ

Отец ребёнка: Бабинъ Афонасий

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ракитина Татьяна

Отец ребёнка: Бабинъ Афонасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабинъ Афонасий

Смерть
1788
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан