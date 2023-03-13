Бабинъ Якимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Бабинъ Афонасий
Мать: Бабина Прасковья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Шветчикова (Бабина) Ульяна
Мать ребёнка: Бабина (Мокшанцева) Татьяна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бабинъ Степанъ
Мать ребёнка: Бабина (Мокшанцева) Татьяна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Бабинъ) ?
Мать ребёнка: Бабина (Мокшанцева) Татьяна