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Бабинъ Якимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Бабинъ Афонасий

Мать: Бабина Прасковья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина (Мокшанцева) Татьяна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Шветчикова (Бабина) Ульяна

Мать ребёнка: Бабина (Мокшанцева) Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бабинъ Степанъ

Мать ребёнка: Бабина (Мокшанцева) Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Бабинъ) ?

Мать ребёнка: Бабина (Мокшанцева) Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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