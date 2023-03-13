Ракитина (Бабина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина (Бабина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Бабинъ Афонасий

Мать: Бабина Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Ракитинъ Гаврила

Отец ребёнка: Ракитинъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Ракитинъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ракитинъ Илья

Отец ребёнка: Ракитинъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Михаилъ

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