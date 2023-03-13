Ракитина (Бабина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Бабинъ Афонасий
Мать: Бабина Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ракитинъ Гаврила
Отец ребёнка: Ракитинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Ракитинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ракитинъ Илья
Отец ребёнка: Ракитинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Михаилъ