Деркачева (Деркачева) София Власьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Бракосочетание
11.11.1907 ст.
Работа или профессия
1907
Крестьянка
Рождение ребёнка
?.12.1929
Дочь: Горохова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Деркачев Иван Федорович
Упоминание
С 1958 по 1960
Похозяйственная книга. В своем хозяйстве. Жилой дом 1927 г.
Смерть
Неизвестно