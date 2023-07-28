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Деркачева (Деркачева) София Власьевна

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Деркачев Власий Уаров

Мать: Деркачева Василиса Матвеевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
11.11.1907 ст.

Муж: Деркачев Иван Федорович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
1907
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Крестьянка
Рождение ребёнка
?.12.1929

Дочь: Горохова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Деркачев Иван Федорович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Упоминание
С 1958 по 1960
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Похозяйственная книга. В своем хозяйстве. Жилой дом 1927 г.
Смерть
Неизвестно