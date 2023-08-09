Горохова (Деркачева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Деркачева) Зоя Ивановна

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

?.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1929

Отец: Деркачев Иван Федорович

Мать: Деркачева София Власьевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
С 1958 по 1960
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
колхоз "Победа", по наряду (из похозяйственной книги)
Рождение ребёнка
09.02.1959

Дочь: Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Горохов Николай Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
До 1959

Муж: Горохов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно