Горохова (Деркачева) Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1929
Отец: Деркачев Иван Федорович
Работа или профессия
С 1958 по 1960
колхоз "Победа", по наряду (из похозяйственной книги)
Рождение ребёнка
09.02.1959
Дочь: Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Горохов Николай Иванович
Бракосочетание
До 1959
Смерть
Неизвестно