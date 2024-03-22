Деркачева Василиса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеркачева Василиса Матвеевна

Деркачева Василиса Матвеевна

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Деркачев Сергей Власьев

Отец ребёнка: Деркачев Власий Уаров

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.07.1882 ст.

Сын: Деркачев Стефан Власьев

Отец ребёнка: Деркачев Власий Уаров

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Восприемники: Филипп Прокофьев Алейников и солдатка Хиония Уарова Насонова
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Деркачева София Власьевна

Отец ребёнка: Деркачев Власий Уаров

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.11.1890 ст.

Сын: Деркачев Виктор Власьев

Отец ребёнка: Деркачев Власий Уаров

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Восприемник
13.05.1893 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Восприемник при рождении Пахомия - сына Николая Матвеевича Фисенкова
Восприемник
17.10.1907 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Восприемник при рождении близнецов Андрея и Параскевы - детей Николая Матвеевича Фисенкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деркачев Власий Уаров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close