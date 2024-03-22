Деркачева Василиса Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Деркачев Власий Уаров
Рождение ребёнка
30.07.1882 ст.
Отец ребёнка: Деркачев Власий Уаров
Восприемники: Филипп Прокофьев Алейников и солдатка Хиония Уарова Насонова
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Деркачева София Власьевна
Отец ребёнка: Деркачев Власий Уаров
Рождение ребёнка
10.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Деркачев Власий Уаров
Восприемник
13.05.1893 ст.
Восприемник при рождении Пахомия - сына Николая Матвеевича Фисенкова
Восприемник
17.10.1907 ст.
Восприемник при рождении близнецов Андрея и Параскевы - детей Николая Матвеевича Фисенкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно