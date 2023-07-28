Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьма

Место рождения

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

1773 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Степан

Мать: не указана

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Луппа

Мать ребёнка: Варвара

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Смерть
Неизвестно