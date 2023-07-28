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Козьма
Козьма
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Место рождения
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1742
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Степан
1705 г.р.
Мать
Не указана
Жена
Варвара
1740 г.р.
Дети
Луппа
1773 г.р.
Добавил:
SV
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Степан
Мать: не указана
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1773
Сын:
Луппа
Мать ребёнка:
Варвара
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Варвара
Смерть
Неизвестно
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