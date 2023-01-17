Луппа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппа

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Место рождения

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

1803 г.р.
1807 г.р.

Добавил:

SV
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Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Козьма

Мать: Варвара

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Андрей

Мать ребёнка: не указана

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Пётр

Мать ребёнка: не указана

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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