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Луппа
Луппа
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Место рождения
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1773
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Козьма
1742 г.р.
Мать
Варвара
1740 г.р.
Дети
Андрей
1803 г.р.
Пётр
1807 г.р.
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Козьма
Мать:
Варвара
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1803
Сын:
Андрей
Мать ребёнка: не указана
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1807
Сын:
Пётр
Мать ребёнка: не указана
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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