Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Варвара
Варвара
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1740
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семён
Мать
Не указана
Муж
Козьма
1742 г.р.
Дети
Луппа
1773 г.р.
Добавил:
SV
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец:
Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын:
Луппа
Отец ребёнка:
Козьма
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Козьма
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия