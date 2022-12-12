Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

1773 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Луппа

Отец ребёнка: Козьма

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма

Смерть
Неизвестно
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