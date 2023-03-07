Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

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Место рождения

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1705

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1736 г.р.
1742 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Осип

Мать: не указана

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1736

Сын: Артемий

Мать ребёнка: не указана

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1742

Сын: Козьма

Мать ребёнка: не указана

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
1750
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