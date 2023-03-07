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Степан
Степан
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Место рождения
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1705
Дата смерти
1750
Пол
Мужской
Отец
Осип
Мать
Не указана
Дети
Артемий
1736 г.р.
Козьма
1742 г.р.
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец:
Осип
Мать: не указана
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1736
Сын:
Артемий
Мать ребёнка: не указана
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1742
Сын:
Козьма
Мать ребёнка: не указана
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
1750
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