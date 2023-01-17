Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемий

Артемий

avatar

Место рождения

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Степан

Мать: не указана

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1765

Сын: Александр

Мать ребёнка: Дарья

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close