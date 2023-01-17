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Дарья
Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1732
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий
Мать
Не указана
Дети
Александр
1765 г.р.
Добавил:
SV
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец:
Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын:
Александр
Отец ребёнка:
Артемий
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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