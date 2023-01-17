Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Александр

Отец ребёнка: Артемий

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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