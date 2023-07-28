Сулимовъ Карпъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимовъ Карпъ

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1711

Пол

Мужской

Отец

1669 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Сулимовъ Григорий

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Сулимовъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Сулимовъ Сидоръ

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Сулимовъ Ларионъ

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Сулимовъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Сулимовъ Фаддей

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана