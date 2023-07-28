Сулимовъ Карпъ
Место рождения
Дата рождения1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Сулимовъ Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Сулимовъ Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Сулимовъ Сидоръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Сулимовъ Ларионъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Сулимовъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сулимовъ Фаддей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана