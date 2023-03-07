Сулимовъ Василий
Место рождения
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Сулимовъ Карпъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Галанина Катерина
Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Зимина Пелагея
Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Сулимовъ Кузьма
Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сулимовъ Алексей
Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сулимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
08.01.1784
Дочь: Сулимовъ Домна
Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
05.11.1788
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
21.02.1792
Сын: Сулимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно