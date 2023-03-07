Сулимовъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимовъ Василий

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Сулимовъ Карпъ

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Галанина Катерина

Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Зимина Пелагея

Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Сулимовъ Кузьма

Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Сулимовъ Алексей

Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сулимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1784

Дочь: Сулимовъ Домна

Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1788

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1792

Сын: Сулимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Сулимова Авдотья Никифорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулимова Авдотья Никифорова

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