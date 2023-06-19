Сулимовъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимовъ Андрей

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Сулимовъ Карпъ

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Сулимова Федосья Романова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Сулимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Сулимова Федосья Романова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сулимовъ Филиппъ

Мать ребёнка: Сулимова Федосья Романова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулимова Федосья Романова