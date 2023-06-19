Сулимовъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Сулимовъ Карпъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Сулимова Федосья Романова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Сулимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Сулимова Федосья Романова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сулимовъ Филиппъ
Мать ребёнка: Сулимова Федосья Романова
Бракосочетание
Неизвестно