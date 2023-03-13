Сулимова Федосья Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Сулимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1766
Сын: Сулимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Сулимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сулимовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Сулимовъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сулимовъ Андрей