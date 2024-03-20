Дерябина (Антипина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина (Антипина) Мария Петровна

Место рождения

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.01.1887 ст.

Муж: Дерябин Матвей Ильич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.08.1888 ст.

Дочь: Дерябина Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.10.1889 ст.

Дочь: Наумова Вивея Матвеевна

Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.11.1891 ст.

Сын: Дерябин Филипп Матвеевич

Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.05.1894 ст.

Сын: Дерябин Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.01.1896 ст.

Сын: Дерябин Ефимий Матвеевич

Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.11.1897 ст.

Дочь: Дерябина Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Дерябин Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.01.1903 ст.

Дочь: Дерябина Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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