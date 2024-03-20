Дерябина (Антипина) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
15.01.1887 ст.
Муж: Дерябин Матвей Ильич
Рождение ребёнка
09.08.1888 ст.
Дочь: Дерябина Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич
Рождение ребёнка
15.10.1889 ст.
Дочь: Наумова Вивея Матвеевна
Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич
Рождение ребёнка
14.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич
Рождение ребёнка
15.05.1894 ст.
Сын: Дерябин Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич
Рождение ребёнка
20.01.1896 ст.
Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич
Рождение ребёнка
04.11.1897 ст.
Дочь: Дерябина Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич
Рождение ребёнка
16.01.1903 ст.
Дочь: Дерябина Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич
Смерть
Неизвестно