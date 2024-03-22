Наумова (Дерябина) Вивея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Дерябина) Вивея Матвеевна

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

15.10.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1889 ст.

Отец: Дерябин Матвей Ильич

Мать: Дерябина Мария Петровна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
08.07.1907 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
16.07.1909 ст.

Сын: Наумов Илья Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Андреевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.04.1911 ст.

Дочь: Наумова Мария Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Андреевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.10.1912 ст.

Дочь: Наумова Таисия Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Андреевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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