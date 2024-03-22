Наумова (Дерябина) Вивея Матвеевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1889 ст.
Отец: Дерябин Матвей Ильич
Мать: Дерябина Мария Петровна
Рождение ребёнка
16.07.1909 ст.
Сын: Наумов Илья Павлович
Отец ребёнка: Наумов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
05.04.1911 ст.
Дочь: Наумова Мария Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
06.10.1912 ст.
Дочь: Наумова Таисия Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно