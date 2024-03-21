Дерябин Федор Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Дерябин Матвей Ильич
Мать: Дерябина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дерябин Александр Федорович
Мать ребёнка: Дерябина Ксенья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дерябина Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно