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Дерябин Федор Матвеевич

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Дерябин Матвей Ильич

Мать: Дерябина Мария Петровна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Дерябин Александр Федорович

Мать ребёнка: Дерябина Ксенья Дмитриевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дерябина Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Дерябин Илья Федорович

Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Ксенья Дмитриевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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