Дерябин Ефимий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1896 ст.
Отец: Дерябин Матвей Ильич
Мать: Дерябина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Дерябина Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дерябина Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дерябина Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно