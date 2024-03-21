Дерябин Ефимий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябин Ефимий Матвеевич

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.01.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1896 ст.

Отец: Дерябин Матвей Ильич

Мать: Дерябина Мария Петровна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Дерябина Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дерябина Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дерябина Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Дерябин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Дерябин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Дерябина Парасковья Климовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Парасковья Климовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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