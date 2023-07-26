Сергеева (Бирина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1951
Отец: Бирин Леонид
Мать: Бирина Людмила
Рождение ребёнка
13.10.1974
Дочь: Лебедева Эльвира
Отец ребёнка: Сергеев Владимир
Рождение ребёнка
09.04.1978
Дочь: Зорина Елена
Отец ребёнка: Сергеев Владимир
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1987
Дочь: Самохвалова Екатерина
Отец ребёнка: Сергеев Владимир