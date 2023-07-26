Сергеева (Бирина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Бирина) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1951

Отец: Бирин Леонид

Мать: Бирина Людмила

Рождение ребёнка
13.10.1974

Дочь: Лебедева Эльвира

Отец ребёнка: Сергеев Владимир

Рождение ребёнка
09.04.1978

Дочь: Зорина Елена

Отец ребёнка: Сергеев Владимир

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1987

Дочь: Самохвалова Екатерина

Отец ребёнка: Сергеев Владимир